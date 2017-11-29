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ترتيب أفضل 10 هواتف ذكية في العالم

ترتيب أفضل 10 هواتف ذكية في العالم
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تواصل – وكالات:

نشر موقع TechRadar المتخصص بالأجهزة الإلكترونية تصنيفاً جديداً لأفضل الهواتف الذكية لعام 2017.

وفي المرتبتين الأولى والثانية للتصنيف جاء هاتفا سامسونج “Galaxy S8″ و”Galaxy S8 Plus” اللذان طُرحا منذ مدة، وتميزا بشاشات كبيرة عالية الدقة وهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار وميزة التعرف على الوجوه.

أما المرتبة الثالثة فاحتلها هاتف “Google Pixel 2” الذي تميز بسرعة الأداء المعهودة في هواتف جوجل والكاميرا التي صنفت كـ “أفضل كاميرا هاتف ذكي طرحت هذا العام”، إضافة إلى الشاشة المتميزة.

ورابعاً جاء “iPhone X” أحدث هواتف آبل الذي طرح مؤخراً، وتميز بشاشته التي أتت على كامل الواجهة الأمامية بالإضافة لميزة التعرف على وجه المستخدم لفتح وإقفال الجهاز بصورة آمنة، والكاميرا الخلفية المزدوجة القادرة على التقاط أفضل الصور حتى في ظروف الإضاءة السيئة.

وفي المرتبتين الخامسة والسادسة، جاء “Huawei Mate 10 Pro” و”Samsung Galaxy Note 8″، يليهما جهازا “LG V30″ و”LG G6” في المرتبتين السابعة والثامنة.

كما احتل هاتف آبل “iPhone 8plus” المرتبة التاسعة، يليه الهاتف الصيني المميز “OnePlus 5” المصنف من أفضل الهواتف التي طرحتها الصين هذا العام.

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