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7 نصائح تحمي من مشكلة «جفاف الجلد» في الشتاء

7 نصائح تحمي من مشكلة «جفاف الجلد» في الشتاء
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تواصل – فريق التحرير:

“جفاف البشرة” واحدة من أكثر المشاكل شيوعاً التي يعاني منها الناس وخصوصاً في فصل الخريف أو مع بداية فصل الشتاء؛ بسبب عدم عناية الشخص بشكل كافٍ ببشرته واتباعه لسلوكيات خاطئة تؤثر على حيوية وصحة بشرته

و”جفاف البشرة” عموماً ليس مشكلة خطيرة، ويمكن من خلال ازدياد اهتمام الشخص بعنايتها يستطيع إعادة بناء البشرة السطحية وجعل مظهرها مشرقاً ناعماً وصحياً.

وفي هذا الصدَّد، قدَّم الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، في منشورٍ عبر صفحته على “فيسبوك” عدداً من النصائح التي تساعد في الحفاظ على البشرة.

النصائح:

1- الابتعاد عن شُرب المياه الغازية وأكل المثلجات.

2- الإكثار من شرب السوائل الدافئة مثل القرفة والزنجبيل والكاكاو والشوربة الساخنة في الغذاء.

3- الابتعاد عن غسيل الشعر والجلد بالماء البارد ولابد أن يكون بالماء الدافئ.

4- الابتعاد عن غسيل الشعر كل يوم ولكن لابد من غسله مرتين أسبوعياً.

5- التدفئة الجيدة عند الخروج في الصباح الباكر خاصة اليدين مثل ارتداء الجوانتي، مع وضع الكريم المرطب على الوجه لحماية البشرة من الجفاف.

6- عدم ترك القدم عارية أثناء الجلوس في المنزل ولكن ينصح بارتداء شراب قطن لمنع جفاف وتشقق الكعبين.

7- التجفيف اللازم لليد وحول الفم بعد الغسيل بشكل جيد خصوصاً الأطفال لمنع تقشف الجلد وإذا شعرنا بالقشف والجفاف من الممكن أن نستعمل الجلسرين لعلاج المشكلة.

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