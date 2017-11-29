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رسالة «sms» تصل على جوال «ملك المغرب» تستنفر المخابرات

رسالة «sms» تصل على جوال «ملك المغرب» تستنفر المخابرات
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تواصل – وكالات

تسببت رسالة نصية “sms”بعث بها مهاجر مغربي على الرقم الشخصي للعاهل المغربي الملك محمد السادس، في حالة من الاستنفار القصوى لدى أجهزة الاستخبارات بالمغرب، خصوصاً أن الرقم الشخصي للملك ليس مشاعاً ولا معروفاً لأحد.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن موقع “الأول” المغربي، تأكيدات بأن عبد اللطيف الحموشي، مدير المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلـية DST)، ومحمد ياسين المنصوري، مدير الإدارة العامة للدراسات والمســتندات (المخابرات الخارجية)، يبحثان على مستوى واسع عمن يكون قد سرّب رقم الهاتف الخاص بالملك محمد السادس إلى مهاجر مغربي في بريطانيا.

وأفادت وسائل الإعلام المغربية بأن المهاجر الذي بعث رسالة نصية إلى الملك، هو المدوّن والمحلل السياسي محمد الفنيش، الذي يقيم في بريطانيا، مشيرة إلى أنه ينحدر، حسب المصادر ذاتها، من أصول صحراوية.

وكشف الموقع عن أن الحموشي والمنصوري اتصلا شخصياً بالمهاجر المغربي يستفسران عن الطريقة التي حصل بها على رقم الهاتف الشخصي للملك، فأجابهما: “هل هناك أحد يسأل من أين أتيت برقم أبيك؟!”

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