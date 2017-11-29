«النسور» تواجه أصعب حيلة لعصابات مكافحة المخدرات

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تواصل – وكالات:

بدأت الشرطة البريطانية في إعداد خطة فريدة من نوعها للحد من استخدام طائرات الدرون في نقل المواد المخدرة والترويج لها، عبر استخدام الطيور الجارحة لرصدها والانقضاض عليها.

وبحسب المصادر، فإن الشرطة البريطانية تنوي ضم النسور إلى فرقها واستخدامها في تعقب طائرات الدرون التي تستخدم في نقل الممنوعات والأسلحة وإسقاطها، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وقال وزير السجون البريطاني سام غيما: “في هولندا يستخدمون النسور والطيور الجارحة لمنع طائرات الدرون من الدخول إلى السجون، وهذا ما سنفعله نحن قريباً”.

يذكر أن طائرات الدرون تستخدم على نطاق واسع في المملكة المتحدة لتهريب المخدرات، والأسلحة والهواتف النقالة إلى السجون.

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