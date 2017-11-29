الإطاحة بالمتهمين الـ3 في واقعة «أبو ساطور».. هدفهم كان السلب (صور)

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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الرياض  القبض على المتهمين الذين ظهر أحدهم في مقطع فيديو محاولة الاعتداء على حدثين وسط العاصمة الرياض، مستخدما سلاحا أبيض، وارتكاب الفرار إلى جهة غير معلومة بعد نجاح الحدثين في الهرب.

وقالت الشرطة في بيانها إنه تم تحديد ثلاثة متهمين (مواطنين في العقدين الثالث و الرابع من العمر)، وضبطهم في كمين محكم حيث قاموا بالدلالة على موقع إخفاء المركبة التي ظهرت في المقطع، وبتفتيشها عثر بداخلها على أداة الجريمة وقاروة بها الربع من مادة العرق المسكر، وأقرا بأنهم كانوا يهدفون بجرائمهم الاستحواذ على ما بحوزة المارة من أموال ومقتنيات شخصية، وجرى إيقافهم جميعا لدى مركز الشرطة المختص رهن التوسع في التحقيق معهم في القضايا المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض في بيان له، “إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتضمنة قيام أحدهم  بتاريخ 6/3/1439 بمحاولة الاعتداء على حدثين وسط العاصمة الرياض مستخدما سلاحا أبيض، وارتكاب الفرار إلى جهة غير معلومة بعد نجاح الحدثين في الهرب، وبالنظر إلى جرأة الجناة على النظام، وما سببته تلك المقاطع من إثارة للرأي واستياء عام، فقد صدرت توجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالعمل على  ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت”.

وتابع المتحدث، ” بتوفيق من الله و فضل رغم شُح المعلومات وندرتها أسفرت الجهود  المتواصلة من قبل كافة الأجهزة الأمنية ذات العلاقة، عن فك طلاسم القضية ما مكَّن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من إسدال الستار على هذه الواقعة بعد جهود ميدانية متواصلة على مدار الساعة، وتحديد الاشتباه في ثلاثة متهمين، وضبطهم في كمين محكم حيث قاموا بالدلالة على موقع إخفاء المركبة التي ظهرت في المقطع ،و بتفتيشها عثر بداخلها على أداة الجريمة و قاروه بها الربع من مادة العرق المسكر, و بسماع أقوالهم أقروا بما نسب إليهم، كما أقروا بسرقة المركبة بالقوة الجبرية بقصد التمويه أثناء ارتكاب جرائمهم والاعتداء على المارة للاستحواذ على ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات شخصية”.

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التعليقات (٣)اضف تعليق

  1. ٣
    عبد الله

    إفساد في الأرض ، لا يستحق من يجرم هدا الإجرام أن يعيش ، أتخيل لو قدر على هدين الولدين المسكينين وفعل بهما الفاحشة أو خطفهما ، ستبقى آثار جريمته في نفوسهم حتى الممات وسيبقى فيها اختلال نفسي إلى أن يشاء الله

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