رسميًا.. «شرطة الرياض» تعلن القبض على 3 متهمين في واقعة «أبو ساطور» (صور)

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تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتضمنة قيام أحدهم  بتاريخ 6/3/1439 بمحاولة الاعتداء على حدثين وسط العاصمة الرياض مستخدما سلاحا أبيض ، و ارتكاب الفرار إلى جهة غير معلومة بعد نجاح الحدثين في الهرب .
و بالنظر إلى جرأة الجناة على النظام ، و ما سببته تلك المقاطع من إثارة للرأي و استياء عام فقد صدرت توجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالعمل على  ضبط الجناة و تقديمهم للعدالة في أسرع وقت .
و بتوفيق من الله و فضل رغم شُح المعلومات و ندرتها  أسفرت الجهود  المتواصلة من قبل كافة الأجهزة الأمنية ذات العلاقة من فك طلاسم القضية ، إذ تمكن المختصون في إدارة الأدلة الجنائية بشرطة المنطقة من كشف أول خيوط الجريمة ما مكن إدارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المنطقة من إسدال الستار على هذه الواقعة بعد جهود ميدانيه متواصلة على مدار الساعة و تحديد الاشتباه في ثلاثة متهمين ( مواطنين / في العقدين الثالث و الرابع من العمر ) و ضبطهم في كمين محكم حيث قاموا بالدلالة على موقع إخفاء المركبة التي ظهرت في المقطع ، و بتفتيشها عثر بداخلها على أداة الجريمة و قاروه بها الربع من مادة العرق المسكر , و بسماع أقوالهم أقروا بما نسب إليهم , كما أقروا بسرقة المركبة بالقوة الجبرية بقصد التمويه أثناء الاعتداء على المارة للاستحواذ على ما بحوزتهم من أموال و مقتنيات شخصيه .
جرى إيقافهم جميعا لدى مركز الشرطة المختص رهن التوسع في التحقيق معهم في القضايا المقيدة ضد مجهول و إشعار فرع النيابة ألعامه بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفق نظام الإجراءات الجزائية
وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك  لتؤكد حرص وزاره الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم على حد سواء  ، و أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع و سلامته و استقراه .

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