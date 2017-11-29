عاجل : والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يؤكد: القبض على الجاني وشقيقي تعرَّف عليه

تواصل – الرياض

أكد والد الطفل، الذي حاول المجرم “أبو ساطور” خطفه، بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، من أمام منزله في ممر حارة بحي المربع وسط الرياض، القبضَ على الشخص الذي طارد الطفلين بساطور.

وقال والد الطفل في تصريح خاص لـ “تواصل”: إن الجهات الأمنية قبضت على المتهم الذي ظهر وفي يده الساطور، وإن شقيقه، والد الطفل الثاني الذي ظهر في الفيديو، تعرَّف عليه.

وقال والد الطفل: ” ابني الذي ظهر في المقطع يرتدي شورت وتي شيرت أسود، وابن شقيقي الذي كان يرتدي تي شيرت أحمر، وهو مَن تعرف على المتهم بعد القبض عليه؛ لأنه الذي كان متواجداً في المكان، وهو الذي خرج من البيت إثر سماع أصوات الطفلين.”

وقال والد الطفل في تصريحات خاصة لـ”تواصل”: إن الفيديو المتداول عن القبض على “أبو ساطور” قديم، ولا علاقة له بالمتهم وحادثة طفلينا.

وأضاف: ” الحادثة وقعت ظهر الجمعة الماضية في حي المربع بالرياض، والطفل الذي ظهر في المقطع هو ابني الوحيد، وليس لي أولاد غيره ولديه ثلاث أخوات بنات”.

وتابع، “الجاني مواطن سعودي، ومن قال إنه من جنسية أخرى حَكَم من خلال لون البشرة، لكن نحن تأكدنا من جنسيته لما شاهدناه وقُبض عليه، وهو ليس من سكان الحارة”.