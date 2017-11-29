الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

ابن يدهس والده في المدينة

ابن يدهس والده في المدينة

«المرور» توضح الإجراء المتخذ في واقعة «المركبة والحصان» (فيديو)

«المرور» توضح الإجراء المتخذ في واقعة «المركبة والحصان» (فيديو)

إمارة الرياض: إنجاز 62% من مشروع «المترو».. والتشغيل التجريبي العام المقبل (فيديو)

إمارة الرياض: إنجاز 62% من مشروع «المترو».. والتشغيل التجريبي العام المقبل (فيديو)

«المخلوع صالح» يظهر مجدداً.. ويستعطف إيران

«المخلوع صالح» يظهر مجدداً.. ويستعطف إيران

عاجل : والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يؤكد: القبض على الجاني وشقيقي تعرَّف عليه

0

تواصل – الرياض
أكد والد الطفل، الذي حاول المجرم “أبو ساطور” خطفه، بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، من أمام منزله في ممر حارة بحي المربع وسط الرياض، القبضَ على الشخص الذي طارد الطفلين بساطور.
وقال والد الطفل في تصريح خاص لـ “تواصل”: إن الجهات الأمنية قبضت على المتهم الذي ظهر وفي يده الساطور، وإن شقيقه، والد الطفل الثاني الذي ظهر في الفيديو، تعرَّف عليه.
وقال والد الطفل: ” ابني الذي ظهر في المقطع يرتدي شورت وتي شيرت أسود، وابن شقيقي الذي كان يرتدي تي شيرت أحمر، وهو مَن تعرف على المتهم بعد القبض عليه؛ لأنه الذي كان متواجداً في المكان، وهو الذي خرج من البيت إثر سماع أصوات الطفلين.”
وقال والد الطفل في تصريحات خاصة لـ”تواصل”: إن الفيديو المتداول عن القبض على “أبو ساطور” قديم، ولا علاقة له بالمتهم وحادثة طفلينا.
وأضاف: ” الحادثة وقعت ظهر الجمعة الماضية في حي المربع بالرياض، والطفل الذي ظهر في المقطع هو ابني الوحيد، وليس لي أولاد غيره ولديه ثلاث أخوات بنات”.
وتابع، “الجاني مواطن سعودي، ومن قال إنه من جنسية أخرى حَكَم من خلال لون البشرة، لكن نحن تأكدنا من جنسيته لما شاهدناه وقُبض عليه، وهو ليس من سكان الحارة”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

رسميًا.. «شرطة الرياض» تعلن القبض على 3 متهمين في واقعة «أبو ساطور» (صور)

رسميًا.. «شرطة الرياض» تعلن القبض على 3 متهمين في واقعة «أبو ساطور» (صور)

«القيمة المضافة» تحسم الجدل في «ضريبة الـ5% على السحب»

«القيمة المضافة» تحسم الجدل في «ضريبة الـ5% على السحب»

القبض على 3 مقيمين بحوزتهم ربع مليون حبة مخدرة بمكة

القبض على 3 مقيمين بحوزتهم ربع مليون حبة مخدرة بمكة

الملحقية في بريطانيا تُحذّر المبتعثين من «وثائق تأمين مزورة»

الملحقية في بريطانيا تُحذّر المبتعثين من «وثائق تأمين مزورة»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق
تقارير وحوارات

بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق

المزيد
«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة
تقارير وحوارات

«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة

المزيد
في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»
تقارير وحوارات

في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»

المزيد
مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد
تقارير وحوارات

مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>