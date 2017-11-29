كاميرات تكشف تفاصيل اعتداء الملثمين الـ9 على قائد مدرسة بالرياض

تواصل – الرياض:

كشفت كاميرات فيديو منزل مجاور لمدرسة طلحة بن مصرف الابتدائية بحي النهضة شرق الرياض، تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له قائد المدرسة يوسف العتيبي، الأحد الماضي، على يد 9 ملثمين بالعصي والمواسير وقطع حديدية، تفاصيل الاعتداء.

وأوضحت كاميرات الفيديو في 40 ثانية كيف هجم المعتدون على قائد المدرسة؛ ما أدى إلى شجّ رأسه وضربات متفرقة على جسده بعصا غليظة “مشعاب” و”سكاريب” ثم لاذوا بالفرار.

وطبقاً لمقطع الفيديو فإن الملثمين كانوا يستقلون مركبتين من نوع “أكنست ولانسر”، إحداهما بدون لوحات، وتم التعرف على بعضهم من خلال الكاميرات الخارجية لمنزل أحد المواطنين القاطنين جوار المدرسة، وأن عملية الاعتداء استمرت 40 ثانية.

وذكرت مصادر وفقاً لـ”الحياة” أنه تم التوصل إلى أول «خيط» للكشف عن هوية المعتدين، إذ تم التعرف على أربعة منهم وهم من العرب الوافدين.‎

وكان أمير منطقة الرياض وجَّه بالتحقيق العاجل في الواقعة، وقام المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي بتخصيص حارسي أمن للابتدائية التي تعرَّض قائدها للاعتداء، ونُقل على إثرها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني. وقام “الوهيبي” بزيارة قائد المدرسة في منزله يوم الاثنين الماضي للاطمئنان على صحته.

وأكدت إدارة تعليم الرياض، في بيان لها عقب الحادث، أنها لن تترك حقَّ قائد المدرسة، ودعمها ومساندتها له، وحماية وحفظ هَيبة المؤسسة التعليمية والجهات التابعة لها.