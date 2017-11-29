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الدفاع المدني: تعويض 143 مركبة تضررت من «أمطار جدة»

الدفاع المدني: تعويض 143 مركبة تضررت من «أمطار جدة»
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تواصل – جدة:

كشف الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، عن أن لجان “حصر أضرار المركبات” استبعدت حتى الآن 203 مركبة، من بين 346 مركبة تضررت من مياه الأمطار التي شهدتها محافظة جدة مؤخراً.

وأوضح الدفاع المدني أن اللجنة المشكلة من وزارة المالية ومحافظة جدة والدفاع المدني بدأت حصر المركبات المتضررة لتعويض أصحابها، واستقر الأمر على تعويض 143 مركبة فقط من أصل 346 مركبة جرى فحصها.

وكانت مصادر قد ذكرت أن الدفاع المدني أعد تقريراً عن مخالفات ارتكبها بعض قائدي المركبات برفضهم الاستجابة للتنبيهات الخاصة بالسيول والأمطار والدخول لأماكن تجمع المياه، لافتة إلى أنه تم رفع تقرير مفصل بذلك مدعماً بالصور وأرقام لوحات المركبات لاتخاذ اللازم حيالها.

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