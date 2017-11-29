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الملحقية في بريطانيا تُحذّر المبتعثين من «وثائق تأمين مزورة»

الملحقية في بريطانيا تُحذّر المبتعثين من «وثائق تأمين مزورة»
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تواصل – الرياض:

دعت الملحقية الثقافية في بريطانيا، المبتعثين للتوجه إلى شركات التأمين المعتمدة، والتعامل معها عبر تعبئة البيانات والتأكد بصورة فعلية من أنها شركات قائمة.

وحذرت الملحقية من الشركات الوهمية التي تحاول استغلال المبتعثين الجدد بحثاً عن المكاسب؛ ما يتسبب في تطبيق نظام العقوبات المرورية على الطالب المخالف، إذا كان يحمل وثائق تأمين مزورة.

وأكد النادي السعودي في بريطانيا، أنه سبق أن أصدر تحذيرات عدة بهذا الشأن، وشدد على عدم التعامل مع شخصيات وهمية في ما يتعلق بالتأمين، وطالب اللجوء إلى سفارة المملكة في حالة وجود أي خطأ، وهي تتخذ الإجراءات السريعة بهذا الشأن، إذ سبق التعامل مع مثل هذه الحالات.

وقال النادي السعودي: «لا بد من الحرص على جميع التعاقدات الشخصية بشكل شخصي، سواء في تأمين السيارة أم إيجار المنزل أم الشراء من الإنترنت، لأنه في حال الوقوع بأية مشكلة سيواجه المبتعث القضاء، وفي حال البحث عن قبول جامعي لا بد من التواصل مباشرة مع الجامعة أو مكتب معتمد من الملحقية»، طبقاً لـ “الحياة”.

وحذّرت جمعية المؤمنين البريطانيين من التأمين على المركبات عن طريق المروّجين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت جمعية المؤمنين البريطانيين، إن طرق الاحتيال في هذا النشاط تنوعت بين الوثائق المزورة أو وثائق تأمين تلغى لاحقاً من دون علم المؤمَّن له، ووثيقة تأمين حقيقية لكن بمعلومات خاطئة.
وأضافت الجمعية أن العقوبات التي يتحملها المؤمَّن له في حال التأكد من أن الوثيقة مزورة هي الغرامة 5 آلاف جنيه إسترليني، وسحب الرخصة نهائياً، وتسجيل سابقة جنائية.
دعت الملحقية الطلبة المبتعثين إلى التوجه لشركات التأمين المعتمدة منها، وهي شركات نظامية يتم التعامل معها عبر تعبئة البيانات والتأكد بصورة فعلية من أنها شركات قائمة، بعيداً عن الشركات الوهمية التي تبحث عن ضحايا لها وسط الطلبة وخصوصاً الجدد منهم، وذلك بحثاً عن مكسب، ما يتسبب في تطبيق نظام العقوبات المرورية على الطالب المخالف، بعد التأكد من أن وثائق التأمين التي يحملها مزورة.

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