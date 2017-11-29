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4 خضراوات تُعيق محاولاتك لإنقاص الوزن

4 خضراوات تُعيق محاولاتك لإنقاص الوزن
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تواصل – وكالات:

أفادت مجلة “إن ستايل” بأن بعض الخضراوات تعيق إنقاص الوزن لاحتوائها على المزيد من السكر، وبالتالي تمنع حرق الدهون.

لذا يجب على مَن يرغب في إنقاص وزنه الابتعاد عن الخضراوات التالية:

الذرة:

يفضل عدم تناول الذرة المشوية أو المسلوقة في السلطة، لاحتوائها على كمية كبيرة من النشا، ومن ثم الكربوهيدرات قصيرة السلسلة، التي تذهب بسرعة إلى الدم وتصعد بمستويات السكر إلى أعلى، وهو ما يؤثر على عملية حرق الدهون، كما أن هذا يساعد على الشعور بالجوع بشكل أسرع.

القرع العسلي:

يحتوي القرع العسلي على نسبة عالية نسبياً من الكربوهيدرات. وإذا كنت لا تريد أن تتخلى عن القرع العسلي في فصل الشتاء، فعلى الأقل قلل منه في وجبات الطعام الخاصة بك.

البطاطس:

تساعد البطاطس حتى المحضرة بنسبة منخفضة من الدهون على ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل كبير، والدخول في الدائرة المفرغة من ارتفاع مستوى الأنسولين ليعمل على خفض نسبة السكر في الدم مرة أخرى، وهذا سيعمل على الشعور بالجوع. وصحيح أن البطاطس مفيدة جداً للصحة لما تحتويه من فيتامينات ومعادن وبروتين نباتي، إلا أنها تأتي بنتائج عكسية للراغبين في إنقاص الوزن.

الجزر المطبوخ:

يناسب الجزر كغذاء خام جميع الأنظمة الغذائية، ولكنه يصبح مشكلة حقيقية عندما يتم طهيه، ورغم أنه يحتوي على نسبة أقل من السعرات الحرارية مقارنةً بالجزر الخام، إلا أنه يحتوي على المزيد من السكر، الذي ينتج عن التسخين، ما يترتب عليه زيادة نسبة السكر في الدم.

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