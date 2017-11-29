تنبيه عاجل من «الإنذار المبكر» لسكان 4 مناطق

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وجَّه الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تنبيهًا عاجلًا لسكان مناطق الرياض وحائل والقصيم والمدينة المنورة من نشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح “الإنذار المبكر” أن الدوادمي ووادي الدواسر والمناطق المجاورة لهما، والمدينة المنورة، والقصيم، تتعرض لنشاط في الرياح السطحية تنتج عنه رياح مثيرة للأتربة، بينما تتعرض منطقة حائل لتشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية.