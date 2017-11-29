ابن يدهس والده في المدينة

تواصل- فريق التحرير:

تعرَّض مواطن خمسيني لحادث دهس، من ابنه، بعد تشغيله المركبة وتسخينها؛ حيث فُوجئ الأب عند توجّهه إلى المركبة بانطلاقها بشكل سريع لتصدمه وينقل على إثرها إلى المستشفى متأثراً بكسور ونزيف.

وقُدِّمت الإسعافات الأولية للمواطن في مستشفى الأنصار بالمدينة المنوّرة قسم الحوادث؛ لوقف النزيف، كما تم إجراء الأشعة التشخيصية ‏التي بيّنت ‏وجود كسر مضاعف بمفصل الركبة، وكذلك الحوض، ‏وتمّ ‏استدعاء استشاري العظام الذي نصح بتحويل الحالة ‏إلى مستشفى الملك فهد.

وتولَّت الجهات المعنية الحادثة، مطالبةً في الوقت نفسه، بضرورة متابعة الأبناء وعدم السماح لهم بالعبث بالمركبات حفاظاً على الأرواح والممتلكات.