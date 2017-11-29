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مستثمر عقاري: تأثير الرسوم البيضاء لم يظهر بعد.. وهذا ما نحتاجه لأزمة السكن

مستثمر عقاري: تأثير الرسوم البيضاء لم يظهر بعد.. وهذا ما نحتاجه لأزمة السكن
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المستثمر العقاري “خالد المبيض” أن الأراضي البيضاء تحتاج لمطورين عقاريين بمستوى معين، وتحتاج إلى تمويل عقاري غير متاح الآن.

وأشار “المبيض” خلال استضافته في برنامج “معالي المواطن” على قناة “MBC”، إلى أن أنظمة التمويل العقاري والبيع على الخارطة لم تعد مجدية، وهو ما يفسر الكثير من اللغط بشأن اتجاه الأسعار، فأسعار العقارات في المملكة يمكن اعتبارها بأنها “سلع غير متجانسة”، ومن الصعب جداً تحديد مؤشر للسوق العقاري.

وعن تأثير نظام رسوم الأراضي البيضاء على السوق العقاري، أكد “المبيض” أنه من المبكر الحكم على ذلك، لافتاً إلى أن النظام وحده لن يكون كافياً لحل أزمة السكن رغم أنه جزء من الحل.

ونوه المستثمر العقاري إلى أهمية وجود آلية واضحة لتسهيل عملية التطوير العقاري، فلا يوجد حتى اليوم المطورون العقاريون المناسبون مع الأراضي البيضاء.

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