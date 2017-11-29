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«البنوك» تنفي إيقاف منح القروض العقارية

«البنوك» تنفي إيقاف منح القروض العقارية
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تواصل- الرياض:

نفى أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك، طلعت حافظ، صحة ما تم تداوله حول “إيقاف البنوك منح القروض العقارية إلى أن تتضح حالة السوق العقارية في العام 2018”.

وقال “حافظ”: إن الأمر عارٍ من الصحة تماماً، مضيفاً أن البنوك لم توقف أي قروض عقارية وتسير كما هي عليه بما يعرف في عقود الإجارة وعقود التمويل بالمرابحة، وفقاً لصحيفة “اليوم”.

وتوقع ارتفاع حجم القروض العقارية الممنوحة خلال الربع الأول 2018 بنسبة 3% عما هو متوقع أن تكون عليه بنهاية الربع الرابع من العام الجاري.

وبلغت قيمة القروض العقارية الممنوحة من البنوك بنهاية الربع الثالث 2017، 223.4 مليار ريال منها 115.0 مليار للأفراد و108.3 مليار ريال للشركات.

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