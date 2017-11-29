تحديث مهم من «واتس آب» يُسهِّل تسجيل الرسائل الصوتية ومشاهدة الفيديو

تواصل- وكالات:

أطلقت شركة “واتس اب” تحديثين مهمين تحت التجربة لمستخدمي تطبيق المحادثات والتواصل الاجتماعي الأكثر انتشارًا وشهرة في العالم، أحدهما يتعلق بتسجيل الرسائل الصوتية والآخر يتعلق بمقاطع اليوتيوب.

وذكر موقع macrumors، أن “واتس اب” قررت التخلي عن الضغط المطول على زر التسجيل الصوتي من أجل تسجيل المقطع قبل إرساله للآخرين، وهو ما كان محبطًا للمستخدمين نظرًا لاضطرارهم البقاء في حالة ضغط مستمر على زر التسجيل حتى انتهاء المقطع.

ويمكن الآن تسجيل رسالة من خلال الضغط بشكل مستمر على زر الميكروفون حتى تظهر نافذة صغيرة تسمح لك بقفل التسجيل وسحب إصبعك من الشاشة، واستكمال عملية التسجيل بكل سهولة.

ويتيح تحديث “واتس اب” الجديد إصدار 2.17.81 مشاهدة مقاطع وفيديوهات “يوتيوب” في داخل غرفة التطبيق وداخل التطبيق بدلًا من الخروج إلى موقع يوتيوب كما كان معهودًا سابقًا، بل يمكنك أيضًا الاستمرار في مشاهدة الفيديو أثناء الانتقال إلى دردشة أخرى.

وحتى الآن تعد الخاصيتان تحت التجربة، ولم تصل إلى كافة مستخدمي التطبيق، ولكن بمجرد أن يتم الإعلان عنهما رسميًا من الشركة، فستكون مسألة وصولهما للمستخدمين مسألة وقت فقط، حتى يشعر المستخدمون بالتغيير والفارق.