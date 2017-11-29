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النقل: انخفاض وفيات حوادث الطرق 15%

النقل: انخفاض وفيات حوادث الطرق 15%
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تواصل – الرياض:

كشفت وزارة النقل في تقريرها الشهري الذي تصدره عن الحوادث المرورية عن انخفاض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير على الطرق في المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 145 وفاة، مقارنة بـ170 حالة وفاة خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 15% وبمتوسط 177 حالة وفاة خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر.

وكشفت الوزارة أن عدد وفيات حوادث الطرق منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر أكتوبر بلغ 1864 وفاة، في حين سجل عدد الإصابات انخفاضا مقارنة بشهر سبتمبر، غير أنه ما زال مرتفعا مقارنة بالمتوسط المسجل في شهري يوليو وأغسطس السابقين.

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