طريقة سهلة لفقدان الوزن خلال 7 أيام فقط

تواصل – وكالات:

بعض المنتجات الخاصة بالتخسيس تعد المستهلكين بتحقيق الهدف بسرعة، وهو أمر يتعارض مع التوصيات الصحية. لكن في بعض المناسبات قد يرغب الإنسان في فقدان بعض الوزن بسرعة ليبدو أكثر أناقة ورشاقة، مثل حفلات الزفاف. إذن، كم من الوزن يمكن فقدانه بطريقة صحية في 7 أيام مثلاً؟.

إذا اتبعت نظاماً غذائياً محكماً للتخسيس يمكنك خسارة ما بين 3 و4 كغم خلال وقت قصير؛ أي ما بين 7 إلى 10 أيام. إليك أهم الإجراءات التي تحقق هذا الهدف:

الإفطار. ابدأ يومك مع الحليب وحبوب الإفطار، وقم باختيار نوع قليل السعرات، وخالي من السكّر أو يحتوي على أقل قدر منه. تجنّب في وجبة الصباح أي نوع من الزبدة أو السمن. من الأطعمة البديلة لحبوب الإفطار: البيض أو الفول دون خبز، ويفضّل البيض المسلوق أو المقلي بزيت خفيف. يساعد بروتين البيض والفول على تعزيز الشعور بالشبع على مدار اليوم.

الغداء. احرص على تقليل الملح وابتعد عن المخللات، وتناول القليل من الأرز البني، مع حصة كبيرة نسبياً من اللحم الأبيض كالسمك أو الدجاج الخالي من الدهون. على الغداء تناول أكبر كمية ممكنة من الخضروات بدلاً من الأرز أو النشويات الأخرى كالبطاطس. تشكّل الخضروات مع اللحوم العنصر الرئيسي لهذه الوجبة، والأرز عنصر مساعد أو طبق جانبي. يفضل تناول بعض اللبن الرائب مع الغداء.

الوجبات الخفيفة. تناول الفاكهة الطازجة أو المجففة التي تحبها، أو بعض المكسرات. عليك ضبط الكمية لتكون أقل من المعتاد.

العشاء. من الأهمية تناول وجبة العشاء مبكراً، وهي بشكل عام تشبه وجبة الغداء من حيث الاعتماد على الخضروات واللحوم الخالية من الدهون، وربما قليل من الأرز.

الكمّيات والماء. تذكّر أن ما يساعدك على فقدان مؤثر في الوزن هو ضبط كمية الطعام الذي تأكله، وشُرب الكثير من الماء، والابتعاد عن الأطعمة التي تزيد الوزن مثل الكعك والبسكويت والفطائر والحلويات كلها باستثناء الشوكولا الداكنة التي تبلغ نسبة الكاكاو فيها أكثر من 70 بالمائة.

ولتحقيق نتيجة جيدة اشرب 8 أكواب من الماء (دون حساب الشاي أو القهوة) واهتم بالمشي ساعة على الأقل يومياً، أو ممارسة تمارين رياضية مكثفة تعتمد على رفع الأوزان لمدة نصف ساعة يومياً.