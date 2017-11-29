«المرور» توضح الإجراء المتخذ في واقعة «المركبة والحصان» (فيديو)

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تواصل – الرياض:

أكدت الإدارة العامة للمرور، استدعاء قائد المركبة وصاحب الحصان، اللذين ظهرا في مقطع فيديو على الطريق العام، وإحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقهما.

وقالت إدارة المرور في بيان لها، “إشارة الى المقطع الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه شخص يمتطي حصانًا ويسير على الطريق العام، بمحاذاة مركبة مسرعه ويتعلق بأبوابها، ولكون ما قام به قائد المركبة وصاحب الحصان يعتبر مخالف لقواعد السير على الطريق، ويعرض السلامة للخطر، لا سيما وأن النزول أو الركوب أثناء سير المركبة يعتبر مخالفة مرورية واردة في نظام المرور، لقد قامت ادارة مرور عسير باستدعاء صاحب الخصان وقائد المركبة، وأحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقهما”.

وكان أحد المواطنين ظهر في مقطع فيديو وهو يمتطي حصاناً على طريق عام بعسير، يسير بجانب مركبة مسرعه ثم يقفز من فوق الحصان الى داخل نافذة المركبة، وهي تسير بسرعتها، على أنغام أغنية وموسيقى صاخبة.

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