عضو شورى: طائرات الهلال الأحمر «مُخزَّنة» بدولة مجاورة

تواصل- الرياض:

أكد أعضاء في مجلس الشورى، أن هيئة الهلال الأحمر “لا تستطيع أن تفي بواجباتها”، واصفين جهودها بـ”المشتتة”.

وقال الدكتور عدنان البار، إن “لدى الهيئة 161 طبيباً، بينهم استشاري وأربعة متخصصين فقط، وإن عدد مراكزها الإسعافية على مستوى المملكة 391 مركزاً في دولة تعتبر شبه قارة”، وفقا لـ”عكاظ”.

وكشف العضو مفرح الزهراني أن الإسعاف الطائر كان خدمة مميزة للهيئة، التي تملك 11 طائرة، لكن هذه الطائرات لم تعد موجودة، بسبب عدم وجود منصات لهبوطها، ولعدم قدرتها على استخدام منصات الجهات الأخرى، مضيفا أن هذه الطائرات متوقفة عن العمل ومخزَّنة بمستودعات في دولة مجاورة، وفقاً لعقد إيجار.