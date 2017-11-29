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توقعات «الأرصاد»: 9 مناطق مُعرَّضة للأمطار اليوم

توقعات «الأرصاد»: 9 مناطق مُعرَّضة للأمطار اليوم
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة الى غائمة جزئياً على مناطق “الحدود الشمالية، القصيم، حائل، حفر الباطن” قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وكذلك على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط. وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-38 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج.

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