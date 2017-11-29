بعد «باليستي» كوريا الشمالية.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن

تواصل – وكالات:

قرر مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة، مساء الثلاثاء، لبحث التصعيد الكوري الشمالي، بعد الصاروخ الباليستي الذي أطلقته بيونج يانج وسقط في اليابان.

وكان دبلوماسيون قد ذكروا، في وقت سابق، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة واليابان طلبتا عقد اجتماع للمجلس لبحث التجربة.

وتخضع بيونج يانج لعقوبات الأمم المتحدة منذ 2006 بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والأسلحة النووية.

ولا ترى الصين وروسيا سببا لفرض مزيد من عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، إلا إذا أطلقت صاروخا طويل المدى أو أجرت اختبارا نوويا.