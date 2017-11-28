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شاهد.. استبسال رجل أمن في مطاردة هارب بحفر الباطن

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تواصل – فريق التحرير:

رصد مقطع فيديو مستخرج من كاميرات مراقبة أحد الجوامع مطاردة مثيرة بين رجال الأمن وأحد المجرمين في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.

وكان المجرم قد انْطَلَقَ بسيارته (تويوتا هايلوكس) لكن أحد رجال الأمن استطاع القفز إلى صندوق السيارة والتشبث بها.

وأثناء تهاوي السيارة التي اصطدمت بأعمدة المسجد اندفع رجل الأمن المتشبث بها وسقط على الأرض، واستغل الْجَانِي سقوط رجل الأمن وهرب على قدميه بعدما تعطلت سيارته؛ لكن رجل الأمن نهض مباشرة وتحامل على إصابته ولحق بالمجرم.

وتمكن رجل الأمن من الإِطَاحَة بالْجَانِي وإلقائه أرضاً بعد ابتعاده عن الجامع بمسافة قريبة، كما استطاع السيطرة عليه حتى وصول المساندة من قبل الدوريات الأمنية.

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بورصة تواصل

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