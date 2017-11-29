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صيادو الشرقية: الرياح والأمطار ليست بالخطيرة.. وحرس الحدود لم يوقف تراخيصنا

صيادو الشرقية: الرياح والأمطار ليست بالخطيرة.. وحرس الحدود لم يوقف تراخيصنا
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تواصل – فريق التحرير:

قال صيادون بالمنطقة الشرقية إن الرياح التي تتعرض لها شواطئ المنطقة ليست قوية للدرجة التي تمنع الصيد، مؤكدين أنهم يحصلون على تراخيص الصيد للمراكب والطرادات بمختلف المرافئ بصورة اعتيادية من إدارة حرس الحدود.

وأضاف بعضهم أن إدارة حرس الحدود تتواصل مع الصيادين باستمرار، لوضعهم في صورة أي تطور جديد على صعيد استمرار منح التراخيص اليومية أو وقفها – وفقاً لـ”عكاظ”-.

من جهته، قال المتحدث باسم حرس الحدود بالمنطقة الشرقية النقيب أحمد العتيبي، إن إدارة حرس الحدود عمدت خلال الأسبوع الماضي، وليس الحالي، لتحذير الصيادين من الإبحار نتيجة التقلبات الجوية، لافتا إلى أن ظروف الإبحار تتمايز من مكان إلى آخر بسبب مساحة شواطئ المنطقة الشرقية الكبيرة.

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