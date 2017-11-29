والد الفتاة ضحية التسمم بمحايل عسير: الجاني لن يفلت من العدالة

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أكد أحمد محمد فايع، والد الشابة عطبة، ذات الثلاثة والعشرين ربيعاً، والتي توفيت بالتسمم، بِسَبَبِ وجبة غذائية من أَحَد الْمَطَاعِم الشهيرة بمحايل عسير، الأسبوع الماضي، أنه سيقاضي المتسببين في الوفاة، مُثَمِّنَاً جهود الجهات الأمنية والجهات الأُخْرَى ذات العلاقة.

وقال الأب المكلوم: ‘‘ابنتي أكملت دراستها في تخصص التمريض، وكان ترتيبها الثالثة بين إخوتها، وكانت بارة بي أنا ووالدتها، وتهتم بشؤوننا” مُضِيفَاً: “كلي ثقة بأن الْجَانِي لن يفلت من العدالة”، بِحَسَبِ “عكاظ”.