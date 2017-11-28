كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً باتجاه بحر اليابان

تواصل – وكالات:

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت بذلك وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيئول إن كوريا الشمالية أطلقت من منطقة بيونغ سونغ، صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان، مضيفة أن سلطات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية تقومان بتحليل تفاصيل عملية الإطلاق، بما في ذلك مسار الصاروخ والمسافة التي قطعها.

وكان كل من كوريا الجنوبية واليابان رفعتا حالة التأهب إثر ظهور أنشطة تشير إلى استعداد بيونغ يانغ لإطلاق صاروخ جديد.

وقال مصدر في الحكومة الكورية الجنوبية، إنه اكتشف تحركات في كوريا الشمالية تظهر عادة، قبيل إطلاق بيونغ يانغ صاروخا جديدا، ولذلك ترفع الحكومة من حالة التأهب تحسبا لجميع الاحتمالات.

والتزمت كوريا الشمالية الصمت لمدة حوالي 70 يوما بعد إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى في سبتمبر الماضي.