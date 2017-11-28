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ملتقى مدارس التوأمة بالحد الجنوبي يوصي بإلغاء حصة النشاط

ملتقى مدارس التوأمة بالحد الجنوبي يوصي بإلغاء حصة النشاط
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تواصل – فريق التحرير:

أوصى ملتقى مدارس التوأمة بالحد الجنوبي بإلغاء حصة النشاط في إدارات التعليم بالمنطقة، وإعفاء مدارس التوأمة من تدريس مادتي التربية الفنية والبدنية مع الاستفادة من معلميها في التشكيلات المدرسية، وتوفير معلمين ومعلمات بمختلف التخصصات حسب التشكيلات المدرسية.

كذلك أوصى الملتقى الذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران في مقر الكلية التقنية خلال الفترة 9-10 من شهر ربيع الأول الحالي، بمنح قائدي وقائدات مدارس التوأمة الصلاحيات المناسبة لوضع مدارس التوأمة، ومنحهم حوافز مادية ومعنوية.

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