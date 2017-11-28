الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة

«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة

مجلس الوزراء: مساعدات لضحايا الكوارث بالخارج.. وتعديل آلية «المساهمات العقارية»

مجلس الوزراء: مساعدات لضحايا الكوارث بالخارج.. وتعديل آلية «المساهمات العقارية»

تفاصيل جديدة بحادثة «أبو ساطور»: التحرش بالطفلين بدأ في التموينات

تفاصيل جديدة بحادثة «أبو ساطور»: التحرش بالطفلين بدأ في التموينات

أمريكية متهورة تقتل مبتعثًا سعوديًا بسيارتها

أمريكية متهورة تقتل مبتعثًا سعوديًا بسيارتها

«ساما» في تقريرها الشهري: ارتفاع قيمة الصادرات النفطية وتحويلات الوافدين

«ساما» في تقريرها الشهري: ارتفاع قيمة الصادرات النفطية وتحويلات الوافدين
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة النقد العَرَبِيّ (ساما)، في نشرتها الإحصائية الشَهْرية، الصادرة اليوم الثلاثاء، (28 نوفمبر 2017)، عَدَدَاً من الأرقام والمعلومات تناولت قيمة الصادرات النفطية خلال العام الْجَارِي وأرباح البنوك وتحويلات الوافدين والمواطنين.

حيث ارتفعت قيمة الصادرات النفطية إلى 455.7 مليار ريال، بزيادة قدرها 26% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الْجَارِي، مُقَارَنَةً بنفس الفترة خلال العام الماضي.

وارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك العاملة بالمملكة إلى 4.1 مليار ريال بنسبة 22% خلال شهر أكتوبر الماضي، مُقَارَنَةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغت حينها 3.33 مليار ريال.

وارتفعت تحويلات الوافدين بالمملكة بنهاية أكتوبر الماضي، بقيمة 3.7 مليار ريال بنسبة 43% على أساس شَهْري، بينما تراجعت 4.8% تعادل 621 مليون ريال على أساس سنوي.

وبالمثل ارتفعت تحويلات المواطنين بقيمة 1.05 مليار ريال بنسبة 20% على أساس سنوي، إلى 6.4 مليار ريال، خلال أكتوبر الماضي، مُقَارَنَةً مع 5.4 مليار ريال في أكتوبر 2016.

وللاطلاع على التقرير :اضغط هنا

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«ساما» تلزم شركات التأمين بتغطية الكوارث الطبيعية

«ساما» تلزم شركات التأمين بتغطية الكوارث الطبيعية

«ساما»: حظر «التعامل النقدي» في جميع تعاملات التأمين

«ساما»: حظر «التعامل النقدي» في جميع تعاملات التأمين

ساما: الاحتياطيات الأجنبية تعادل 16 ضعف المعدل العالمي.. وتكفي 4 أعوام

ساما: الاحتياطيات الأجنبية تعادل 16 ضعف المعدل العالمي.. وتكفي 4 أعوام

رغم إلغائه رسمياً.. البنوك مستمرة في شحن شرائح الاتصال بالهوية

رغم إلغائه رسمياً.. البنوك مستمرة في شحن شرائح الاتصال بالهوية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة
تقارير وحوارات

«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة

المزيد
في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»
تقارير وحوارات

في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»

المزيد
مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد
تقارير وحوارات

مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد

المزيد
تفاصيل جديدة بحادثة «أبو ساطور»: التحرش بالطفلين بدأ في التموينات
تقارير وحوارات

تفاصيل جديدة بحادثة «أبو ساطور»: التحرش بالطفلين بدأ في التموينات

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>