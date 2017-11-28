«ساما» في تقريرها الشهري: ارتفاع قيمة الصادرات النفطية وتحويلات الوافدين

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة النقد العَرَبِيّ (ساما)، في نشرتها الإحصائية الشَهْرية، الصادرة اليوم الثلاثاء، (28 نوفمبر 2017)، عَدَدَاً من الأرقام والمعلومات تناولت قيمة الصادرات النفطية خلال العام الْجَارِي وأرباح البنوك وتحويلات الوافدين والمواطنين.

حيث ارتفعت قيمة الصادرات النفطية إلى 455.7 مليار ريال، بزيادة قدرها 26% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الْجَارِي، مُقَارَنَةً بنفس الفترة خلال العام الماضي.

وارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك العاملة بالمملكة إلى 4.1 مليار ريال بنسبة 22% خلال شهر أكتوبر الماضي، مُقَارَنَةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغت حينها 3.33 مليار ريال.

وارتفعت تحويلات الوافدين بالمملكة بنهاية أكتوبر الماضي، بقيمة 3.7 مليار ريال بنسبة 43% على أساس شَهْري، بينما تراجعت 4.8% تعادل 621 مليون ريال على أساس سنوي.

وبالمثل ارتفعت تحويلات المواطنين بقيمة 1.05 مليار ريال بنسبة 20% على أساس سنوي، إلى 6.4 مليار ريال، خلال أكتوبر الماضي، مُقَارَنَةً مع 5.4 مليار ريال في أكتوبر 2016.

وللاطلاع على التقرير :اضغط هنا