رجب المقبل.. مؤتمر عالمي للتمور في الرياض

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كشف وزير البيئة والمياه والزراعة معالي المهندس عبدالرحمن الفضلي عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إقامة المؤتمر العالمي للتمور بالرياض، في رجب 1439 هـ، بمشاركة مجلس الغرف السعودية وهيئة تنمية الصادرات السعودية.

وقال الفضلي: إن هناك العديد من الجهود التي تقوم بها الوزارة لتحول قطاع النخيل وتنظيمه، مثل مبادرة البوابة الوطنية لقطاع النخيل والتمور، التي ستقدم الخدمات اللازمة وتسهيل التواصل معهم، إضافة إلى مبادرة الوزارة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، والممارسات الزراعية السليمة.

وأكد الوزير أن المؤتمر سيعمل على توحيد الجهود التسويقية من الشرق للغرب ليتم تسويق التمور السعودية بالشكل الذي تستحقه، وسيتم دعة كبار مستوردي التمور في العالم، وأيضاً دعوة المصدرين والحاصلين على الشهادات العالمية من المصانع والمزارع، مضيفاً أن الوزارة ستقيم على هامش المؤتمر معرضاً مصاحباً للتقنيات في الزراعة والصناعة والتغليف.

من جانبه، أوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة أن الإحصائيات الأخيرة لعدد النخيل في المملكة تشير إلى وجود 28570804 نخلة، عدد المثمر منها 22735149 نخلة، تقدم أكثر من 400 صنف، وتنتج أكثر من 1.3 مليون طن سنوياً.