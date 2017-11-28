مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة يتميز في صناعة وبيع القهوة (فيديو)

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تحدى المواطن مالك بديوي إعاقته المتمثلة في شلل قدميه، واستطاع أن يبرع في مجال صناعة وبيع القهوة، ليضرب مثالاً على الجد والاجتهاد لكسب الرزق.

وأوضح “بديوي” في تقريرٍ بثته قناة “الإخبارية”: أنه عمل مع مجموعة من زملائه في بيع القهوة، واختص في الحسابات، ثم بعد ذلك عمل بصناعة القهوة المختصة بنفسه للزبائن لمساعدتهم أثناء الزحام.

وفي ذات السياق، علق أحد العاملين في المحل، بقوله: “ما وجدنا مثل الأخ مالك في أمانته للإشراف على الحسابات المالية، ثم بعد ذلك وجدنا أنه يبرع في صناعة القهوة المختصة، فيقوم بإعدادها أوقات الزحام بنفسه”.