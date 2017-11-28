الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة

«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة

مجلس الوزراء: مساعدات لضحايا الكوارث بالخارج.. وتعديل آلية «المساهمات العقارية»

مجلس الوزراء: مساعدات لضحايا الكوارث بالخارج.. وتعديل آلية «المساهمات العقارية»

تفاصيل جديدة بحادثة «أبو ساطور»: التحرش بالطفلين بدأ في التموينات

تفاصيل جديدة بحادثة «أبو ساطور»: التحرش بالطفلين بدأ في التموينات

أمريكية متهورة تقتل مبتعثًا سعوديًا بسيارتها

أمريكية متهورة تقتل مبتعثًا سعوديًا بسيارتها

مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة يتميز في صناعة وبيع القهوة (فيديو)

0

تواصل – فريق التحرير:

تحدى المواطن مالك بديوي إعاقته المتمثلة في شلل قدميه، واستطاع أن يبرع في مجال صناعة وبيع القهوة، ليضرب مثالاً على الجد والاجتهاد لكسب الرزق.

وأوضح “بديوي” في تقريرٍ بثته قناة “الإخبارية”: أنه عمل مع مجموعة من زملائه في بيع القهوة، واختص في الحسابات، ثم بعد ذلك عمل بصناعة القهوة المختصة بنفسه للزبائن لمساعدتهم أثناء الزحام.

وفي ذات السياق، علق أحد العاملين في المحل، بقوله: “ما وجدنا مثل الأخ مالك في أمانته للإشراف على الحسابات المالية، ثم بعد ذلك وجدنا أنه يبرع في صناعة القهوة المختصة، فيقوم بإعدادها أوقات الزحام بنفسه”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«المرور» تسحب 600 سيارة استخدمت مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة

«المرور» تسحب 600 سيارة استخدمت مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة

الهيئة الملكية بينبع تستبدل لافتات «ذوي الاحتياجات الخاصة» بـ«أهل العزم»

الهيئة الملكية بينبع تستبدل لافتات «ذوي الاحتياجات الخاصة» بـ«أهل العزم»

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

قريب المعتدى عليه بالأحساء: لم نعرف بالواقعة إلا بعد انتشار الفيديو

قريب المعتدى عليه بالأحساء: لم نعرف بالواقعة إلا بعد انتشار الفيديو

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة
تقارير وحوارات

«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة

المزيد
في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»
تقارير وحوارات

في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»

المزيد
مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد
تقارير وحوارات

مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد

المزيد
تفاصيل جديدة بحادثة «أبو ساطور»: التحرش بالطفلين بدأ في التموينات
تقارير وحوارات

تفاصيل جديدة بحادثة «أبو ساطور»: التحرش بالطفلين بدأ في التموينات

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>