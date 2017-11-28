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وزراء الإعلام العرب يدعون لتكثيف تغطية الأحداث بالأراضي الفلسطينية

وزراء الإعلام العرب يدعون لتكثيف تغطية الأحداث بالأراضي الفلسطينية
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تواصل – واس:

أكد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، ضرورة تعزيز الجهود الإعلامية في مواجهة الإرهاب بتفعيل الخطة المرحلية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الإعلامية العَرَبِيّة المشتركة لمكافحة الإرهاب.

ودعا المكتب التنفيذي في التوصيات الختامية لأَعْمَال دورته العادية الثامنة التي عقدت اليوم بالقاهرة برئاسة مَعَالِي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، وسائل الإعلام أو الجهات المعنية في الإعلام للتركيز على نقل مَا يجري في الأراضي الفلسطينية حتى يطلع العالم على حقيقة ممارسات دولة الاحتلال، فَضْلاً عن تسليط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية وانتهاكه للقوانين والشرائع الدَّوْلِيَّة.

وَأكَّدَ مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة الأمة العَرَبِيّة جمعاء والتأكيد على الهوية العَرَبِيّة للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين.

وكلف المجلس في توصياته التي رفعها إلى الدورة 49 لمجلس وزراء الإعلام العرب المقرر عقدها في شهر مايو المقبل، بعثات الجامعة العَرَبِيّة في الخارج وعلى وجه الخصوص اللجنة الإعلامية بمواصلة الجهود لمخاطبة وسائل الإعلام المختلفة في هذه الدول لشرح مَا يجري في الأراضي العَرَبِيّة المحتلة من انتهاك وتهويد لمدينة القدس وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية.

وطلب المجلس من اتِّحَاد إذاعات الدول العَرَبِيّة واتِّحَاد وكالات الأنباء العَرَبِيّة مواصلة تكثيف الأخبار المتعلقة بالقدس وممارسات دولة الاحتلال من خلال التبادل الإخباري مع الدول الأوروبية والإفريقية والآسْيَوِيّة.

كما أَوْصَى بالموافقة على الإطار العام للحملة الإعلامية المقترحة للخريطة العالمية العَرَبِيّة للتنمية المستدامة 2030 وتكليف الأمانة العامة للجامعة العَرَبِيّة باتخاذ الإِجْرَاءَات اللازمة لتنفيذ الخطة الإعلامية وذلك بالتعاون مع القطاعات المعنية بالجامعة العَرَبِيّة والمنظمات والاتِّحَادات الممارسة لمهام إعلامية والمنظمات الإقليمية والدَّوْلِيَّة المعنية وعرضها الاجتماع القادم للجنة الدائمة الإعلام العَرَبِيّ والدورة العادية التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الإعلام العرب.

وفيما يتعلق بالبند الخاص بدور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب، أَوْصَى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بالموافقة على طلب جمهورية العراق بإطلاق المرصد الإِعْلَامي العَرَبِيّ للإرهاب وذلك وَفْقَاً للائحة التفصيلية ومقوماتها وآلِيَّات تفعيلها وتقديم تقرير شَهْري عن عمل هذا المرصد للأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب وعرض كافة الإِجْرَاءَات التنفيذية التي اتخذت لتفعيل هذا المرصد على الاجتماع القادم للدورة العادية التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الإعلام العرب.

ودعا المكتب التنفيذي الدول الأعضاء والمنظمات والاتِّحَادات الممارسة لمهام إعلامية إلى تسليط الضوء على الخطة المرحلية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الإعلامية العَرَبِيّة المشتركة لمكافحة الإرهاب والتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العَرَبِيّة في تنفيذها، وذلك من خلال استضافة المؤتمرات أو الندوات أو الاجتماعات أو ورش العمل الواردة في الخطة وإجراء الدراسات من خلال المنابر الثقافية وقنوات التواصل الاجْتِمَاعِيّ.

وبالنسبة للبند الخاص بمتابعة الخطة الجديدة للتحرك الإعلامي في العالم العَرَبِيّ في الخارج، أَوْصَى المكتب التنفيذي لوزارة الإعلام العَرَبِيّ بتكليف الأمانة العامة بتنفيذ برنامج النشر الإعلامي المدرج بالخطة والذي يتضمن الاتصال بإعلاميين وسياسيين عرب وأَجَانِب لِدَعْمِ التوجهات العَرَبِيّة، إِضَافَة إلى الاتصال بسياسيين وإعلاميين من أصول عَرَبِيّة الكتابة والحديث حول محاور الخطة.

وحول البند الخاص بحقوق البث التلفزيوني للأحداث والبطولات الرياضية، أكدت توصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب ضمان حق المواطن العَرَبِيّ في مُتَابَعَة الأحداث الرياضية الوطنية والعَرَبِيّة والدَّوْلِيَّة الكبرى التي تشارك فيها فرق ومنتخبات أو عناصر وطنية، وذلك عبر إشارة مفتوحة وغير مشفرة أياً كان مالك هذه الأحداث حصرياً أو كانت غير حصرية.

وأَوْصَى المكتب التنفيذي في ختام أَعْمَاله بأن تدعم الدول الأعضاء بالجامعة المشروع الذي تقدم به اتِّحَاد إذاعات الدول العَرَبِيّة، والمتعلق بحقوق البث التلفزيوني للأحداث والبطولات الرياضية الكبرى وإدراجه ضمن جدول أَعْمَال الدورة العادية التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الإعلام العرب في شهر مايو 2018 لإقراره.

وحول البند الخاص بالخطة الإعلامية لتوظيف شبكات التواصل الاجْتِمَاعِيّ مِنْ أَجْلِ تنظيم وحشد الطاقات لمواجهة مشكلة الأمية تضمنت التوصيات تكليف الأمانة العامة للجامعة العَرَبِيّة بتعميم الخطة الإعلامية للعقد العَرَبِيّ لمحو الأمية وتعليم الكبار وخطتها التنفيذية على مندوبيات جميع الدول أعضاء بالجامعة لإبداء ملاحظاتها حولها وموافاة الأمانة العامة بها لإدراجها وصياغتها في نسختها النهائية وعرضها على الدورة العادية لمجلس وزراء الإِعْلَام العرب الـ49 في مايو 2018 لإقرارها.

وقرر المكتب التنفيذي أن يكون المحور الفكري للدورة المقبلة للمجلس هي “التوعية المجتمعية لمواجهة الفكر المتطرف والإرهاب”.

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