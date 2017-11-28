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أمير مكة يؤدي صلاة الميت على الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز (صور)

أمير مكة يؤدي صلاة الميت على الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز (صور)
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تواصل – واس:

أدى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب امير منطقة مكة المكرمة، مع جموع المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد صلاة العشاء اليوم، صلاة الميت على صاحبة السمو الملكي الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز آل سعود رحمها الله.
تغمد الله الفقيدة بواسع مغفرته ورحمته وأسكنها فسيج جناته.

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