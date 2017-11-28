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«آيفون 11» قد يحمل هذه الميزة الجديدة كلياً

«آيفون 11» قد يحمل هذه الميزة الجديدة كلياً
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تواصل – وكالات:

على الرغم من مرور أسابيع فقط، على طرح أحدث هواتفها “آيفون X”، بدأت شركة “أبل” الأمريكية في التحضير لهاتفها المقبل “آيفون 11″، الذي قد يحمل ميزة جديدة كلياً.

وقد يكون هاتف “آيفون 11″، قابلاً للطي وأشبه بالكتاب، وهي ميزة لم تتوافر من قبل في كل هواتف شركة “أبل”، بِحَسَبِ موقع “فورتشن”.

وبِحَسَبِ الموقع، فإن عملاقة التكنولوجيا الأمريكية، تقدمت بطلب براءة اختراع الأسبوع الماضي مع مكتب الولايات المتحدة للبراءات والتجارة، والتي تركز أبحاثها على الأجهزة الإِلِكْتُرُونِيّة وشاشات العرض المرنة.

ومن الممكن أن يكون “آيفون 11” الجديد والقابل للطي، قادراً على القضاء على انزعاج البعض من حملهم لهواتفهم الذكية بالحجم الكامل في جيوبهم، كما أن هذا سيسمح لهم بطيه وإغلاقه مثل قطعة من الورق، عندما يريدون إِجْرَاء مكالمة، أو التحقق من البريد الإِلِكْتُرُونِيّ الخاص بهم.

وأوضحت “أبل” في طلب براءة الاختراع، أن التكنولوجيا الجديدة والخَاصَّة بها، تتعلق بأي نوع من الأجهزة الإِلِكْتُرُونِيّة، التي تحتوي على شاشة عرض، مثل: “كمبيوتر محمول، أو كمبيوتر لوحي، أو هاتف خلوي، أو ساعة يد، أو جهاز إِلِكْتُرُونِيّ آخر، (على سَبِيل الْمِثَال، جهاز محمول، جهاز محمول باليد، وما إلى ذلك)”.

ويُذْكَرُ أَنَّ “أبل” ليست هي الشركة الوحيدة، المهتمة بتصنيع هواتف ذكية قابلة للطي؛ فذَكَرَت تقارير أن منافستها الأولى “سامسونج” الكورية الجنوبية، تعمل أَيْضَاً على نسخة قابلة للطي من الهواتف الذكية ذات العلامات التِجَارِيّة “جالاكسي”، وتَحْدِيدَاً في هاتفها المقبل “جالاكسي إس 9”.

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