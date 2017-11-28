«مدني مكة»: تضرر 143 مركبة بسبب أمطار جدة

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تواصل – فريق التحرير:

أكد الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمنطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة، أن أَعْمَال حصر أضرار الأَمْطَار التي هطلت مُؤخَّرَاً على محافظة جدة والمشكّلة من وزارة المالية ومحافظة جدة والدِّفَاع الْمَدَنِيّ؛ واصلت اليوم الثلاثاء لليوم الخامس على التوالي أَعْمَالها بواقع عشر ساعات يَوْمِيّاً، عدا يوم الْجُمُعَة من بعد صلاة العصر.

وَأكَّدَ مَدَنِيّ مَكَّة الْمُكَرَّمَة أن أحياء: (بني مالك، وشارع الستين أمام المحكمة العامة، وشارع الأمير ماجد، وطريق الملك عبدالعزيز، ونفق السلام، ودوار الكرة الأرضية، وكيلو 14، وكيلو 10، وأحياء أُخْرَى سجلت تضررَ بعض المركبات من أثر الأَمْطَار)؛ وتعمل اللجان من خلالها على حصرها.

وَتَمَّ اليوم الثلاثاء، حصر عدد ٣٦ مركبة، وَتَمَّ استبعاد ٥٢ مركبة ليصبح الإِجْمَالي مُنْذُ أن بدأت أَعْمَال الحصر حتى نهاية أَعْمَالها اليوم ١٤٣ مركبة، وَتَمَّ استبعاد ٢٠٣ مركبات ليصبح الإِجْمَالي العام ٣٤٦ مركبة تم الكشف عليها.

الجَدِير بِالذِّكْرِ، أن الدِّفَاع الْمَدَنِيّ هو من يشرف على أَعْمَال لجان الحصر برئاسة مدير الإدارة العامة لمَدَنِيّ محافظة جدة العقيد طلال بديوي.

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