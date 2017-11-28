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«إمارة جازان»: أزمة «غراس» أوشكت على الانتهاء

«إمارة جازان»: أزمة «غراس» أوشكت على الانتهاء
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تواصل – جازان:

قال المتحدث الرسمي المكلف مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة جازان “ياسين بن أحمد أحمد القاسم”: إنه جرى بحث أزمة مركز ‘‘غراس‘‘ من قبل إمارة المنطقة، أثناء زيارة وزير العمل والشؤون الاجْتِمَاعِيّة الدكتور علي الغفيص للمنطقة خلال لقائه نائبَ أمير جازان.

وأَضَافَ عبر الموقع الإِلِكْتُرُونِيّ للإمارة: كانت ضمن الموضوعات الأولية والهامة التي جرت مناقشتها، مركز غراس والصعوبات التي يواجهها، وَتَمَّ وضع الحلول المستقبلية لِهَذَا الموضوع؛ لاتخاذ كافة الحلول من مختلف الجوانب التي تضمن عودة عمل المركز واسْتِمْرَار خدمة هذه الفئة الغالية من منسوبيه، وضمان أداء عمله من قبل الموظفات والعاملات بالمركز.

يُذْكَرُ أَنَّ مركز ‘‘غراس‘‘ هو أحد المراكز المتخصصة في منطقة جازان لرعاية أطفال مرضى التوحد نهارياً، وقد تعرض لأزمة تمثلت في عدم صرف الموظفات به لرواتبهم مُنْذُ 6 أشهر فَضْلاً عن قلة موارده؛ الأَمْر الذي سيؤثر سلباً على مستقبل 200 طفل من مرضى التوحد يتلقون الرعاية داخله.

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