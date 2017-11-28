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«أمانة الرياض» تستنكر المشادة بين مراقب ومخالفين.. وتؤكد: تصرف فردي

«أمانة الرياض» تستنكر المشادة بين مراقب ومخالفين.. وتؤكد: تصرف فردي
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تواصل – فريق التحرير:
استنكرت أمانة منطقة الرياض، ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من مشادة بين مراقب ومخالفين للأنظمة البلدية قائلة ‘‘إنها لا تُقر ذلك التصرف من المراقب بأي حال من الأحوال، وهو تصرف فردي منه وستتم المسائلة والمحاسبة من خلال الجهات المعنية‘‘.
وأكدت الأمانة، أن المشادات دائما ما تحدث مع موظفيها من قبل أصحاب المخيمات أثناء أداء عملهم، لكن ذلك لا يبرر ما حصل، وكان بإمكان المراقب طلب تدخل الجهات الأمنية المتواجدة في الموقع.
وبينت، أن البلديات الفرعية تقوم بإشعار أصحاب هذه المخيمات المخالفة بإزالة مخيماتهم وإعطائهم مهلة لذلك، ومنهم من يستجيب مشكوراً والبعض لا يكترث لهذا الإشعارات، وبعد انتهاء المهلة المحددة تقوم الأمانة بحملاتها على هذه المخيمات من خلال حملة أمنية مشتركة.
وأضافت، قبل الإزالة تقوم الفرق الرقابية بإخلاء هذه المخيمات من محتوياتها والتي قد تكون بها بعض المواد القابلة للإشتعال مثل اسطوانات الغاز والمواقد حتى لا تتسبب في حريق لاسمح الله.
وكشفت الأمانة، عن أن كل ما يُصادر من قبل مفتشي الأمانة يتم تحريره بمحضر ويتم تسليم المخالف أشعارا بالمراجعة، وبامكان صاحب المخيم مراجعة البلدية الفرعية واسترجاع هذه المصادرات بعد تطبيق النظام بحقه وأخذ التعهدات اللازمة حسب ما نصت عليه اللائحة.
وكان مغردون قد تداولوا وسائل التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، يظهر مشادة بين أحد مراقبي الأمانة وأحد المعترضين على أمر الإزالة خلال حملة أمنية تُشارك فيها الأمانة لإزالة بعض المخيمات العشوائية المُخالفة.
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بورصة تواصل

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