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تعليم ظهران الجنوب تحقق في شكوى تعدي قائد مدرسة على معلم

تعليم ظهران الجنوب تحقق في شكوى تعدي قائد مدرسة على معلم
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تواصل – عسير:

بعد اتهامه لقائد مدرسته بصفعه، تحقق إدارة التعلیم في محافظة ظھران الجنوب، في شكوى معلم اتهم قائد مدرسة في قرى راحة سنحان شمال المحافظة، بالتعدي عليه لسؤاله عن السبب وراء خصم جزء من راتبه.

وقال المعلم: ‘‘إنه بعد التوقیع على دفتر الحضور سأل قائد المدرسة عن سبب خصم 400 ریال من راتبه، وتفاجأ برد غیر لائق، فَضْلاً عن صفعه على وجهه، ومحاولة التعدي عليه بمطرقة، لولا تدخل أحد المعلمین‘‘ بِحَسَبِ ‘”عكاظ”.

متحدث تعلیم ظھران الجنوب، سالم مسفر عروي الوادعي، أكَّدَ أن مدیر التعلیم سعید ھباش أبو حدید الوادعي أَصْدَرَ تعلیمات بتكوین لجنة للتحقیق حول شكوى المعلم لاتخاذ الإِجْرَاءَات المناسبة عند نھایة التحقیق.

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بورصة تواصل

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