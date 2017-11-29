«المخلوع صالح» يظهر مجدداً.. ويستعطف إيران

تواصل – وكالات:

في خطاب جديد له ظهر الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، اليوم الثلاثاء، مُشِيدَاً بإيران، ومستعطفاً إياها لِدَعْمِه وتمويله.

وناشد صالح في خطاب جديد، إيران بالدخول معه في تحالف استراتيجي، نافياً في الْوَقْت ذَاته وجود دعم إيراني له، وَفْقَاً للمشهد اليمني.

كما هاجم صالح من يدعون إلى مسيرات، حيث قَالَ إنهم: “يقومون بعمل تخريبي”، وذلك في تلميح مبطن إلى التحضيرات التي يعدها الحوثيون لإِقَامَة مسيرات حاشدة.

وأَضَافَ صالح: “لا توجد في البنك المركزي أموال، ولو كانت هناك أموال لأنفقناها لصرف المرتبات”.