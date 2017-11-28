رئيس زيمبابوي يعفو عن أي فرد أو شركة تعيد الأموال المسروقة

تواصل – وكالات:

أعلن رئيس زيمبابوي الجديد، إمرسون منانجاجوا، اليوم الثلاثاء، العفو عن أَي فرد أو شركة، تخبئ أموالاً في الخارج بصورة غير قانونية إذا أعادوها خلال ثلاثة أشهر.

وأَضَافَ منانجاجوا، في بيان، أنه مع انتهاء مدة العفو في نهاية فبراير المقبل سوف تعتقل الحكومة المخالفين وتحاكمهم.

يُذْكَرُ أَنَّ منانجاجوا أدى اليمين رئيساً للبلاد يوم الْجُمُعَة، وتعهد بالتصدي للفساد الذي أصبح وباءً متوطناً في عهد سلفه روبرت موجابي الذي استمر 37 عاماً.

وقال منانجاجوا: “لذلك نشجع المعنيين بهذا الأَمْر على انتهاز فرصة الشهور الثلاثة؛ لإعادة الأموال والأصول التي نقلت إلى الخارج بشكل غير قانوني؛ لِتَجَنُّبِ المعاناة والخزي الذي ستلحقهما بهم ذراع القانون الطولى”.