الرئيس اليمني يهاتف القيادي الجنوبي «العيسى» بعد استهداف منزله

تواصل – وكالات:

أجرى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، اتِّصَالاً هاتفيّاً بالشيخ أحمد صالح العيسى، معبراً عن تعازيه في ضحايا العمل الغادر الذي تعرض له منزل القيادي بالمقاومة الجنوبية، أديب العيسى، وأودى بحياة عدد مِن الأبرياء، وجرح المقاوم أديب العيسى، مُتَمَنِّيَاً الشفاء العاجل للجَرْحَى.

وقال هادي: ‘‘هذه الأَعْمَال الغادرة تعبر عن السقوط الديني والأَخْلَاقيّ لتلك العناصر المارقة التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، وخلق الفوضى، وإثارة الفتن‘‘، مُضِيفَاً أنهم لن ينجو بأفعالهم المشينة، وستلاحقهم أيادي العدالة.

يُذْكَرُ أَنَّ منزل القيادي أديب العيسى اسْتَهْدَف من قبل مسلحين؛ مَا أدَّى لاستشهاد كمال الضالعي، وقاسم العيسى، وجرح آخرين بينهم العيسى الذي يتلقى العلاج بأَحَد مُسْتَشْفَيَاتِ العاصمة عدن.