«بابا الفاتيكان» يتخاذل ويتجنب ذكر لفظ «الروهينجيا» خلال لقائه بزعيمة ميانمار

تواصل – سامر محمد:

قَالَتْ صَحِيفَة “الجارديان” البريطانية: إن بابا الفاتيكان تجنب ذكر لفظ “الروهينجيا” خلال زيارته لميانمار واجتماعه بزعيمة البلاد “أونج سان سو كي”.

وأشارت الصَحِيفَة إلى أن البابا “فرانسيس” لم يذكر اسم المسلمين الروهينجيا خلال حديثه الذي جمع بينه وبين زعيمة البلاد على منصة واحدة، مكتفياً بالحديث عن أهمية احترام الحقوق لكل من يتحدث عن أن ميانمار وطنه.

ولفتت الصَحِيفَة إلى أن زيارته لميانمار تأتي بعد فرار أكثر من 620 ألف روهينجي من ولاية أراكان إلى بنجلاديش، وذلك بعد حملة عسكرية شنها الجيش الميانماري، ووصفت من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة بالتطهير العرقي.

وَرَأَت أن بابا الفاتيكان استجاب لنصائح مستشاريه الذين حذروه من ذكر لفظ “روهينجيا”؛ لِأنَّ الكلمة قد تؤدي إلى أزمة دبلوماسية من شأنها أن تقلب الجيش والحكومة في ميانمار ضد الأقلية المسيحية هناك.

ونقلت الصَحِيفَة عن “فيل روبرتسون” نائب مدير القسم الآسْيَوِيّ بمنظمة “هيومان رايتس ووتش”، أن البابا ضيع فرصة مُهِمَّة، فالروهينجيا حرموا من كثير من الأمور، لكن اسمهم لا ينبغي أَبَدَاً أن يكون واحداً من تلك الأمور المحرومين منها.

ويَأْتِي تخاذل بابا الفاتيكان بعد يوم واحد من قيام مجلس مدينة أكسفورد البريطانية بتجريد زعيمة ميانمار من جائزة منحها إياها قبل 20 عاماً، باعتبار أن أولئك الذين يعمون أبصارهم عن العنف يشوهون سمعة الجائزة.