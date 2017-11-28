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«الصندوق العقاري»: يمكن التنازل عن التمويل المدعوم للأقارب من الدرجة الأولى

«الصندوق العقاري»: يمكن التنازل عن التمويل المدعوم للأقارب من الدرجة الأولى
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الصندوق العقاري أنه يمكن للمستفيد من برنامج التمويل المَدْعُوم التنازل عن تمويله إلى أحد أَقَارِبه من الدرجة الأولى.

ونشر الحساب الرسمي للصندوق، عبر موقع “تويتر”، مقطع فيديو أَوْضَحَ فيه أنه بمجرد صدور الموافقة الرسمية للمستفيد على التمويل المَدْعُوم، فإنه يمكنه التنازل عنه، إن أراد، لأحد الأَقَارِب من الدرجة الأولى: (الأب – الأم – أحد الأبناء – إحدى البنات – أحد الإخوان – إحدى الأخوات)، وذلك حَسْبَ الضوابط المتبعة بالصندوق للتنازل.

وطالب الصندوق من يريد الاستفسار عن تفاصيل الأَمْر بالاتصال على الرقم 920033321.

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