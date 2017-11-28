احترس.. أمر شائع يهدِّد خصوصية بياناتك وحساباتك البنكية

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تواصل – فريق التحرير:

كلمة “المرور” هي عبارة عن سلسلة تحتوي على عددٍ من الأحرف و/أو الأرقام و/أو الرموز؛ والتي يقوم المستخدم باستعمالها للدخول إلى جهازه أو ملفاته أو برامجه.

أصبح شائعاً في الآونة الأخيرة استعمال كلمة المرور في أغلب نواحي الحياة والتي تعتمد على الأجهزة الإِلِكْتُرُونِيّة، ولكن يقع كثيرون في مشكلة شائعة تتمثل في إِنْشَاء كافة الحسابات بكلمة سر واحدة.

وحول هذا الأمر، أكَّدَ المختص التقني، ياسر الرحيلي، أن “استخدام كلمة سر واحدة قوية جِدّاً حتى لو كان عدد أحرفها 100 حرف لكل المواقع والحسابات، ستظل في نفس مستوى الخطر ولن تقلل قوة كلمة السر”.

وَأَشَارَ “الرحيلي” إلى أن “الخطر في استخدام كلمة سر واحدة لكل المواقع ليس هو سهولة كسرها أو تخمينها، بل في أنه لو تم كشفها أو سرقتها من موقع واحد؛ تصبح كل الحسابات الأُخْرَى في خطر”.

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