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تبوك.. حرس الحدود يحبط تهريب 745 ألف قرص كبتاجون مخدر (صور)

تبوك.. حرس الحدود يحبط تهريب 745 ألف قرص كبتاجون مخدر (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

تَمَكَّنَت قوات حرس الحدود في منطقة تبوك من إِحْبَاط محاولة تهريب 745 ألف قرص كبتاجون مخدر.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود إن الدوريات البحرية بمنطقة تبوك رَصَدَت فَجْر اليوم الثلاثاء الموافق10 – 3 – 1439 هـ، هدفاً بحرياً في حدود مسؤوليات قطاع حقل، وباعتراضه للتحقق منه حاول الفرار والعودة من حيث أتى؛ مِمَّا حتم التعامل معه حتى السيطرة عليه والقبض على مستقليه الذين اتضح لاحِقَاً أنهما شخصان من الجنسية المصرية، وبتفتيشهما والقارب عُثر بحوزتهما على مَا مجموعه 745000 سبعمائة وخمسة وأربعون ألف قرص أمفيتامين مخدر (كبتاجون)، كما تم في حينه المباشرة في استكمال كافة الإِجْرَاءَات الأمنية حيال الأشْخَاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأُخْرَى.

وَأكَّدَ المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن العملية تأتي اسْتِمْرَاراً لجهود رجال حرس الحدود في المتابعة والرصد للشبكات الإِجْرَامية التي تستهدف المملكة وأبناءها بالمواد المخدرة، ومحاولات عناصرها لتهريب سمومهم عبر حدود المملكة البرية والبحرية بأساليب وطرق متعددة.

وَشَدَّد المتحدث على أن حدود المملكة، بعون الله وتوفيقه، منيعة على كل من يسعى لعبورها بطرق غير مشروعة، أو يحاول تهريب الممنوعات عبرها، وذلك بما يتمتع به رجال حرس الحدود من خبرات، وما يمتلكونه من إمكانات آلية وتقنية لرصد أية محاولات تجاوز أو تهريب، والتعامل بكل حزم وقوة مع الموقف.

 

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