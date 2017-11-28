استشاري يقدم نصيحة مهمة بخصوص الإصابة بـ«الكحة» في الشتاء

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تتزايد في فصل الشتاء مشكلة “الكحة” التي تصاحب نزلات البرد، ويلجأ كثيرون إلى أدوية الكحة دُونَ اسْتشَارة طبيب باعتبار أنها الحل الأمثل للعلاج.

وحول هذا الأمر، أَوْضَحَ الدكتور خالد النمر، أستاذ واسْتشَاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عبر حسابه على “تويتر” بأن أدوية الحكة لا تُعْتَبَر علاجاً مثالياً دَائِمَاً لمرض الكحة.

وكتب “النمر”: “ليس كل نوع من الكحة ينفع معه دواء الكحة المعروف، فبعضها يَحْتَاج لـ: مضاد حيوي، أو فنتولين، أو مضاد حموضة، أو مضاد حساسية”.

وأَضَافَ: “إذا كان الشخص يُعَانِي من ألم شديد في الصدر، فلا تدعه يقنعك بأن هذا عارض بسيط وسيزول، فلا بد من الذهاب للطبيب والتأكد من المُسبب والعلاج”.