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«الأمر بالمعروف» تدشّن خطة تطوير وتعزيز العمل الميداني في الباحة

«الأمر بالمعروف» تدشّن خطة تطوير وتعزيز العمل الميداني في الباحة
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تواصل – فريق التحرير:

دشّن الرئيس العام لهَيْئَة الأَمْر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، اليوم الثلاثاء، خطة تعزيز وتطوير العمل الميداني بفرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة، وذلك بعد أن أطلقت الخطة في 7 مناطق أُخْرَى.

وَأكَّدَ السند في كلمته التي وجهها لأعضاء فرع هَيْئَة الأَمْر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة عبر جهاز البرافو أن مشروع تعزيز وتطوير العمل الميداني يسعى لتحقيق أهدافه وَفْقَ الاختصاصات الممنوحة للرئاسة للقيام بواجب الأَمْر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وَأَبَانَ أن الأَمْر بالمعروف والنهي عن المنكر هو مَا نالت به أمة محمد صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخَيْرِيَّة على سائر الأمم كما قَالَ تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله} وَلِذَلِكَ قامت المملكة العَرَبِيّة السعودية بهذا الواجب من خلال تخصيص جهاز من أعظم أجهزة الدولة الرسمية، حيث أقامه الملك المؤسس رَحِمَهُ اللَّهُ وتعاهده من بعده أبناؤه حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حَفِظَهُ اللَّهُ والذي يلقى منه جهاز الأَمْر بالمعروف والنهي عن المنكر كامل الدعم والمساندة، والرئاسة تقوم بِدَوْرِهَا على أحسن صورة منطلقة في ذلك من قواعدها الشرعية والنظامية.

وأبدى السند تفاؤله بنجاح هذا المشروع وتحقيق أهدافه ومقاصده، حيث يَتَمَيَّز فرع مِنْطَقَة الباحة بتوفر الكوادر الميدانية والإدارية المؤهلة مُبَيِّنَاً أن الواجب على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر كبير، مُوَضِّحَاً أهمية القيام بالمَسْؤُولِيَّة والاستفادة من الإِمْكَانات التي وفرتها الحكومة لِهَذَا الجهاز.

وَتَابَعَ أن حاجة الناس إلى هذا الجهاز في مختلف المجالات كبيرة، وتوجب تكاتف الجميع والعمل وَفْقَ الاختصاصات على أكمل وجه وأداء للأمانة العظيمة.

وفي ختام حديثه، شكر الرئيس العام لهَيْئَة الأَمْر بالمعروف والنهي عن المنكر، الباري عَزَّ وَجَلَّ على مَا من به من نعمة على هذا الجهاز، كما شكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حَفِظَهُمَا اللهُ على مَا يلقاه جهاز الأَمْر بالمعروف والنهي عن المنكر من دعم ومؤازرة، كما شكر سمو أمير المنطقة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز حَفِظَهُ اللَّهُ ورعاه على مَا يلقاه فرع الرئاسة من دعم وتوجيه.

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