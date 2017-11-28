«النقل»: حوادث الطرق زادت الشهر الماضي

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رغم زيادة عدد حوادث الطرق في المملكة في شهر أكتوبر عن الربع الثالث من العام الحالي (يوليو وأغسطس وسبتمبر)، أعلنت وزارة النقل عن انخفاض ملحوظ للوَفَيَات الناجمة عنها.

واستعرض التقرير أكثر الطرق من ناحية الوَفَيَات خلال شهر أكتوبر، وجاء طريقا (نجران – شرورة)، و(الدرب – أبها – الخرج – البطحا) في المقدمة بواقع ست وَفَيَات لكل طريق، ثم طريقا (الرياض – بيشة)، و(جدة – جازان)، بواقع خمس وَفَيَات لكل طريق، تلاه طريق (الرياض – مكة) بواقع أربع وَفَيَات، ثم طريق (المدينة – مكة) بوفاتين، في حين لم يسجل طريق (الحوية – الطائف) أَي وَفَيَات بِسَبَبِ حوادث الطرق، خلال الشهر الماضي.

وأَضَافَت الوزارة أن عدد وَفَيَات حوادث السير انخفض في شهر أكتوبر وصل إلى 145 وفاة، مُقَارَنَةً بـ170 حالة وفاة خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 15 في المئة، وبمتوسط 177 حالة وفاة خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، مُبَيِّنَاً أن عدد الحوادث على الطرق السريعة كان أقل من الطرق الأُخْرَى (المزدوجة والمفردة)، حيث بلغ عدد وَفَيَات الحوادث عليها 22 وفاة، منخفضة من 30 وفاة في سبتمبر، و27 حالة وفاة كمتوسط خلال الربع الثالث من العام الحالي، في حين بلغ عدد الوَفَيَات على الطرق السريعة مُنْذُ مطلع العام حتى نهاية أكتوبر 426 وفاة.

وكشفت الوزارة في تقريرها الشَهْري الذي تصدره عن الحوادث المرورية خلال شهر أكتوبر لعام 2017 أن تراجع الوَفَيَات خلال شهر أكتوبر، شمل الوَفَيَات الناجمة عن حوادث السير على الطرق الأُخْرَى (المزدوجة والمفردة)، حيث انخفضت إلى 123 وفاة من 140 وفاة خلال شهر سبتمبر، ومن متوسط 131 حالة وفاة خلال الربع الثالث من العام الْجَارِي، مُشِيرَاً إلى أن عدد وَفَيَات حوادث تلك الطرق بلغ خلال الأشهر العشرة الأولى من العام (يناير – أكتوبر) 1.438 وفاة.

وبِحَسَبِ التقرير، فقد زاد عدد الحوادث خلال الشهر الماضي إلى 1.308 حوادث، مُقَارَنَةً بـ 1150 حادثاً خلال شهر سبتمبر السابق، في حين بلغ عدد الحوادث خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الْجَارِي (مارس – أكتوبر) 10.818 حادثاً.

بينما بلغ عدد وَفَيَات حوادث الطرق مُنْذُ مطلع العام وحتى نهاية شهر أكتوبر 1.864 وفاة، في حين سجل عدد الإصابات انْخِفَاضَاً مُقَارَنَةً بشهر سبتمبر، غير أنه مَا زال مرتفعاً مُقَارَنَةً بالمتوسط المسجل في شَهْري يوليو وأغسطس السابقين.

وبِشَأْنِ الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية، ذكر التقرير أن الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي شهدت تسجيل 11.441 إِصَابَة، وأنه في حين تراجع عدد الوَفَيَات خلال شهر أكتوبر، فإن عدد الإصابات سجل ارْتِفَاعاً في الشهر ذاته مُقَارَنَةً بالشهر السابق له، حيث بلغ 959 إِصَابَة مُقَارَنَةً بـ 903 إصابات خلال شهر سبتمبر، غير أن متوسط الإصابات في الربع الثالث كان مرتفعاً حيث سجل 971 إِصَابَة.

ورصد التقرير تراجع متوسط سرعة المركبات خلال شهر أكتوبر إلى 101 كم/ساعة على الطرق السريعة من متوسط قدره 103 كم/ساعة خلال الربع الثالث من العام، كما انخفض متوسط السرعة على الطرق الأُخْرَى (المزدوجة والمفردة) خلال أكتوبر إلى 98 كم/ ساعة، مُقَارَنَةً بـ 99 كم/ساعة خلال الربع الثالث.