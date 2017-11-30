إتلاف 10 أطنان من المواد الغذائية بمعمل مخالف في الرياض (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أَغْلَقَت بَلَدِيَّة شمال الرياض، بالتنسيق مع الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة المنطقة، معمل أغذية مخالفاً، وأحالت العَمَالَة المخالفة للجهات المختصة.

وَأكَّدَ حساب أمانة منطقة الرياض على موقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ ‘‘تويتر‘‘، اليوم، أنه تم إغلاق المعمل لمخالفته للاشتراطات البَلَدِيَّة، وَتَمَّ إتلاف 10.5 طن من المواد الغذائية في هذا المعمل، وكل الفروع على مستوى المدينة، فَضْلاً عن إحالة العَمَالَة المخالفة للجهات المختصة.