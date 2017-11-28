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بسبب عدة مخالفات.. إغلاق مجمع عيادات أسنان بالطائف

بسبب عدة مخالفات.. إغلاق مجمع عيادات أسنان بالطائف
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تواصل – فريق التحرير:

قررت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف إغلاق مجمع عيادات أسنان، بعد رصد عدد من المخالفات.

وقال المتحدث الرسمي لصحة الطائف بالإنابة عيضه بن ربيع الهذلي، إن لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحيه الخاصة، ممثلة في إدارة شئون القطاع الخاص بصحة الطائف أصدرت قرارا باغلاق مجمع عيادات أسنان، وذلك لارتكابها عدد من المخالفات، من أبرزها، انتهاء تصريح المنشأة، وعدم توفر غرفة تعقيم بالمجمع، وانتهاء ترخيص أحد العاملات من الكادر التمريضي بالمنشأة، ووجود غرفة أشعة غير مرخصة، بالإضافة إلى وجود معمل ولا يوجد فني متخصص بداخله، ومن يقوم بالعمل هم من الكادر الطبي بالمجمع.

وأضاف أنه بناء على ذلك، قامت صحة الطائف بإغلاق مجمع العيادات تحفظيا، حتى يتم تلافي الملاحظات وإعادة افتتاحه فيما بعد.

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