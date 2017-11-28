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مواطن يوضح هدف رحلته من الرياض لـ«الحد الجنوبي» مشياً (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

تحدث الرحّالة السعودي، عبد الله المطيري، عن أهدف رحلته من الرياض إلى جازان (الحد الجنوبي) مشياً على الأقدام في شهر و24 يوماً، ليقطع مسافة 1700 كيلومتر.

وقال “المطيري” في مداخلة ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”: إنه “ذهب إلى الحد الجنوبي من أجل تقديم الشكر للأبطال المرابطين لحماية المقدسات والوطن، ومن أجل التبرع بدمه لهم، وبهدف إيصال رسالة توعوية للشعب”.

وسرد “الرحالة” قصة مؤثرة حدثت معه عندما التقى أبطال الحد الجنوبي، موضحاً أنه عندما وصل إليهم دمعت أعينهم واحتضنه أحد الأبطال تقديراً لهذا المجهود الذي يرفع معنويات المرابطين.

وكان قائد حرس الحدود بمنطقة جازان، اللواء محيا بن عطا الله العتيبي، استقبل في بمكتبه الخميس الماضي، الرحالة “المطيري”؛ تقديراً لجهوده في دعم أبطال الحد الجنوبي.

 

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